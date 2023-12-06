أعرفها دلوقتي..علامات تدل على وجود شخص ما يتجسس عليك على الواتس آب..خلي بالك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تطبيق واتس آب يعد من أبرز تطبيقات المراسلة العالمية، حيث يُستخدم على نطاق واسع لأغراض مختلفة مثل التواصل الاجتماعي والعمل وتتيح هذه الأوضاع للمستخدم فرصة ملاحظة علامات تدل على مراقبته على الواتس آب.

علامات تدل على وجود شخص يتجسس عليك بطء في الأداء: عند شعورك ببطء في تفاعل تطبيق واتس آب خاصتك، سواء في الاستقبال أو الإرسال، قد يكون دليلاً على وجود تجسس يراقب نشاطك.

تغيرات في الحساب: إذا لاحظت تغييرات في حالتك أو الصورة الشخصية، فقد يشير ذلك إلى وجود شخص يتجسس على محادثاتك في واتس آب.

واتس آب ويب: برغم فائدة ميزة واتساب ويب للوصول من الكمبيوتر، ينبغي عليك متابعة الأجهزة المتصلة بحسابك وفحصها في إعدادات واتس آب للتأكد من سلامة استخدام حسابك.

إذا لاحظت فجأة أن بطارية جهازك تفرغ بشكل أسرع دون زيادة في الاستخدام، فهذا قد يكون إشارة إلى وجود تطبيق تجسس يعمل في الخلفية ويستهلك جزءًا من طاقة البطارية. كيفية إزالة تطبيقات التجسس على واتساب من جهازك يوجد عدة وسائل و يمكن اللجوء إليها لإزالة تطبيقات التجسس على واتساب من هواتف آيفون وأندرويد ومنها: استخدم برنامجًا موثوقًا لمكافحة البرامج الضارة مثل Norton أو Kaspersky، وحرصًا على تحديثه باستمرار للكشف عن تطورات تكنولوجيا برامج التجسس.

قم بانتظام بإعادة ضبط المصنع على جهازك لحذف الملفات والبرامج، مع الاحتفاظ بنسخة احتياطية لبياناتك، بما في ذلك محادثات واتساب، قبل تنفيذ هذه العملية.