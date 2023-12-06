"ضاع عمرنا واحنا فاكرينها للأظافر وبس" … ٥ استخدامات لقصافة الأظافر لم تسمع بها من قبل .. هتتصدم لما تعرف بيستخدموها في اي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يهتم الجميع بالنظافة الشخصية ولذلك فإن القصافة تعد جزء لا يتجزأ من عناية وتجميل الأظافر ومحاولة التخلص من الجلد الزائد حول الأصابع، وعلى الرغم من أهميتها فقد تسبب انتقال العدوى والجراثيم إذا لم تهتم بنظافتها ولهذا يمنع مشاركة القصافة مع الآخرين نهائيا، ويجهل البعض عن استخدامات القصافة السحرية لذلك دعونا نكشف لكم المزيد من الاستخدامات المذهلة القصافة خلال سطور المقال.

قد تستخدم كحامل للهاتف المحمول في الوضع الرأسي لتسهيل المشاهدة والمكالمات المرئية.

عند عدم وجود مفك بالمنزل يمكن استخدام اللسان الحديدي في ربط المسامير أو فكها.

يستعمل الجزء المنحني منها في فتح البرطمانات وزجاجات المياه الغازية، وكذلك فتح العلب والكراتين المغطاة بالبلاستيك في حالة عدم وجود فتاحة علب.

يوجد فتحة فيها يمكن وضع أعواد البخور ثم يوضع أسفلها طبق لتجميع الرماد.

تستخدم أيضا في قص الأسلاك الكهربائية وفصل البلاستيك عن الحديد.

طريقة العناية بنظافة القصافة

لقد أكدت الأبحاث على ضرورة الحفاظ على نظافة القصافة والبقاء عليها جافة وتعقيمها بشكل صحيح قبل الاستخدام بحيث لا تزداد مدة الاستخدام عن عام كامل، ويمكن استخدام المطهرات والمعقمات ووضعها على الأصابع قبل الاستخدام حتى تسهل عملية تقليم الأظافر ولا تؤثر على نموها مرة أخرى، وتجرى عملية قص الأظافر بصورة مستمرة حتى لا تدخل في الجلد فلذلك يجب تقليمها في اتجاه النمو حتى لا تنكسر الأظافر.