هترجعي عروسة في يومين..تعرفي على وصفة بقايا القهوة الفعالة لعلاج كل مشاكل البشرة.. جربيها وهتدعيلي

فوائد تفل القهوة للجسم

يمتلك تفل القهوة خاصية التخلص من الروائح الكريهة، حيث يحتوي على النيتروجين الذي يتفاعل مع غاز الكبريت، مما يسهم في امتصاص وتصفية الروائح الغير مرغوب فيها ويُنصح بوضع تفل القهوة في وعاء ووضعه في الثلاجة أو الفريزر للقضاء على أي روائح غير مرغوب فيها، كما يمكن أيضًا ملء بعض الجوارب بتفل القهوة وتعليقها في المناطق التي تصدر روائح غير محببة، كما يمكن استخدامه لفرك اليدين بعد تقطيع الثوم أو البصل للتخلص من الروائح العنيدة.

فوائد تفل القهوة للتخلص من السيلوليت

مشكلة السيلوليت تشكل قلقًا خاصة للنساء بسبب مظهرها غير المرغوب، ولكن يمكن تقليل ظهورها عن طريق استخدام تفل القهوة. يظهر السيلوليت عندما تتسرب الدهون في الأنسجة الضامة تحت الجلد، خاصة في منطقة الأرداف والمؤخرة وعند استخدام تفل القهوة الذي يحتوي على الكافيين على المنطقة المتأثرة، يساعد ذلك في ذوبان الدهون وتحفيز تدفق الدم، مما يقلل من ظهور السيلوليت، كما يمكن خلط تفل القهوة مع زيت جوز الهند وفركه على المنطقة المتضررة وتدليكها لمدة 10 دقائق مرتين في الأسبوع، مما قد يعزز نشاط الخلايا المنتجة للكولاجين.