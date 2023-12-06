وداعا لشراء حجارة الريموت.. طريقة جهنمية لتشغيل اي ريموت بدون حجارة ..ستدهشك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اصبح جهاز التلفزيون و جهاز الاستقبال المتصل به من الأجهزة التي لا غنى عنها سواء متابعة البرامج الأخبارية أو الترفيهية والمسلسلات و الافلام او حتي مباريات فريقك المفضل و يواجه المستخدمين العديد من المشاكل المتعلقة بجهاز التحكم”الريموت” و التي تتمثل في نفاذ البطارية الخاصة بجهاز التحكم او فقدانها و لذلك سوف نعرض لكم في هذا المقال طريقة تشغيل جهاز التحكم”الريموت” بدون استخدام البطاريات.
طريقة تشغيل جهاز التحكم “الريموت”بدون بطاريات
1- أولا يتم إحضار قطعتين صغيرتين متساويين من سلك معدني و من ثم يتم إخراج شعيرات السلك من الجهتين ويوضع عليها قصدير
2- يتم إحضار مكثف 5 فولت و من ثم وضع القصدير على المكثف من طرفيه
3- يتم توصيل طرفي السلك المعدني بطرفي المكثف و بشكل دقيق
4- و من ثم يتم إحضار ريموت كنترول خاص بجهاز الريسيفر و من ثم يتم تبين مكان طرفي الموجب والسالب في جهاز التحكم “الريموت”
5- يكون الطرف السالب في في جهاز التحكم في مكان السوستة الصغيرة.
بعض النصائح الأخري
• يتم تركيب قطعة صغيرة من القصدير في مكان الطرف السالب من الجهتين في جهاز التحكم
• يتم إخراج الطرف الموجب الموجود في جهاز التحكم من الجهتين بإستخدام سن رفيع
• يجب توصيل طرفي السلك المعدني المتصلين بالمكثف الصغير بالريموت كنترول بشكل صحيح عن طريق استخدام اللحام
• يتم تجربة الريموت كنترول أمام جهاز الاستقبال وستلاحظ أن جهاز التحكم يعمل بشكل صحيح.