مفيش اي خضار هيبوظ منك بعد كده .. طريقه سحرية لتخزين الشبت والبقدونس والكزبرة ستظل خضراء لمدة شهر أو أكثر مثل الطازج تماماً

طريقة حفظ الشبت والبقدونس والكزبرة

هناك طريقة عبقرية تستخدم في الحفاظ على الشبت والبقدونس طازج لاطول فترة ممكنة.

والطريقة هي: نحضر كمية كبيرة من الشبت والبقدونس والكزبرة ونقوم بإزالة الحشائش أو أشياء أخرى العالقة في حزمة الخضار، وبعد ذلك نقوم بغسل الخضار جيداً بالماء حتى نزيل الأوساخ والغبار، وبعد ذلك نضعه في مصفاة حتى يجف تماماً، ويمكن استخدام المناديل الورقية لإزالة أي ماء يكون عالق في الخضار من الداخل، وفي تلك الخطوة نلفها في مناديل ثم نضع المناديل في أكياس بلاستيكية مغلقة جيداً، ثم نضع الأكياس في الثلاجة ويمكن أيضاً تقطيع الخضار لقطع صغيرة ثم نضع عليها مناديل المطبخ، ويجب أيضاً إزالة أي حشاش صغيره ونقوم بغسلها جيداً بالماء