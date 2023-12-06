"خلي بالك بيتك ممكن يتخرب" .. احذر من تشغيل الراوتر طول الليل.. 4 مخاطر رهيبة لا تخطر على بالك .. اعرفها قبل فوات الآوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل يمكنك حاليا الاستغناء عن جهاز الراوتر أو الانترنت عموما؟ بالطبع لا حيث نستخدم الانترنت تقريبا في معظم حياتنا سواء للتواصل مع الأصدقاء والترفيه مع العائلة أو في العمل والدراسة، ومع كل هذا التطور الذي نشهده قد يصبح هذا كله خطرا عليك خاصة عند ترك الراوتر يعمل على مدار 24 ساعة دون توقف، ولذلك تنصح بعض شركات الاتصالات بوقف التشغيل كل فترة لضمان الاتصال بجودة عالية وحتى لا تحدث كوارث محتملة، ولذلك نوضح لكم مخاطر تشغيل الراوتر لفترة طويلة.

أضرار تشغيل جهاز الراوتر طول الليلمعظمنا لا يدرك خطورة وضع الراوتر طول اليوم في الفيشة دون فصله عن الكهرباء وهذا يسبب عدة أخطار تتمثل فيما يلي:

ارتفاع درجة حرارة الراوتر وهذا يؤثر سلبيا على جودة الاتصال وسرعة الشبكة خاصة في فصل الصيف، واستمرار ذلك فترة طويلة قد يؤدي بالنهاية إلى تلف الراوتر بالكامل.

نتيجة التشغيل المستمر يزداد سحب واستهلاك الطاقة وبالتالي ترتفع قيمة فاتورة الكهرباء.

قد تنتج مخاطر نتيجة ارتفاع حرارة الراوتر إلى حدوث حرائق أو ماس كهربائي.

تتيح الفرصة أمام المخترقين إلى سرقة بيانات الراوتر الخاص بك واختراق الشبكة وبالتالي ضعف سرعة الإنترنت وانتهاء الباقة بشكل سريع.

أفضل مكان لوضع الراوتر داخل المنزل

أكد عدد من الخبراء أن الأغلب يضع أجهزة توجيه الواي فاي في مكان خاطئ ولهذا السبب نشتكي من ضعف السرعة ويكون ذلك لوضعه في مكان ضيق مثل المطبخ وهذا يؤدي إلى ضعف استقبال الموجات، بل يفضل وضعه في منطقة مفتوحة ذات مساحة أكبر وهذا يسمح للاشارة بالانتشار في جميع أنحاء المنزل وتحصل على شبكة ذات سرعة فائقة، كما يجب أن توضع في أماكن مرتفعة تبعد حوالي 2 متر عن الأرض.