"بشرتك هتفتح وتبقى منورة".. أقوى مقشر منزلي للعروس بوصفة البيكنج بودر والصابون لتبييض الجسم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عند اقتراب موعد زفاف العروس ترغب في الاهتمام بجسمها ونظافته وتفتيح الأماكن الداكنة فيه حتى تظهر بمظهر جميل ليس به أي عيوب لينبهر بها زوجها، لهذا فأهم شيء تريد الحصول عليه هو مقشر منزلي طبيعي للعروس لتفتيح الأماكن الداكنة في الجسم آمن على البشرة حتى لا يحدث لها التهابات او حساسية، ولهذا نعرض لك اليوم وصفة البيكنج بودر والصابون التي تناسب كافة أنواع البشرة الدهنية والحساسة والمختلطة نعرضها لك بالتفصيل في السطور التالية.

أقوى مقشر منزلي للعروس بوصفة البيكنج بودر والصابون لتبييض الجسم

سوف نحتاج في هذه الوصفة إلى 2 ملعقة من بيكنج بودر مع 3 ملعقة كبيرة من الصابون بالإضافة إلى 2 ملعقة من الليمون المعصور وكذلك 3 ملعقة صغيرة من الجلسرين و 3 ملعقة أخرى من السكر وأخرى من الجيلاتين مع 2 ملعقة من الكركم.

بعدها نحضر وعاء مناسب الحجم لنخلط فيه كل هذه المكونات ونبدأ بعصير الليمون مع البيكنج بودر والجلسرين والسكر والجيلاتين والكركم، ونقلبهم سويا بطريقة جيدة إلى أن تصبح الخلطة مناسبة وجاهزة للاستخدام على الجسم ثم نضعها على المناطق التي نريد تفتيحها ونتركها لمدة لا تزيد عن 35 دقيقة حتى تجف تماماً مع الأخذ بعين الاعتبار تطبيقه في مكان رطب وجاف.

كيفية تنظيف هذه الوصفة

وبعد انقضاء المدة نقوم بتنظيف الجسم منها باستخدام الماء الفاتر ونكررها لـ 3 مرات في الأسبوع فقط لا غير حتى نحصل على درجة البياض المطلوبة والحصول على مظهر جذاب.