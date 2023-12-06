سيتعرض أطفالك للموت بسببك.. إنها كارثة خطيرة يقوم بها جميع الأمهات أثناء سلق البيض وتؤدي إلى تدمير الكبد والوفاة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تقوم بسلق البيض بهذه الطريقة؟ ابتعد عنها فوراً إذا كنت تطبّقها أثناء طهي البيض فهذا سيضر بصحتك وصحة عائلتك، ومن ثم لابد من تعلم الطريقة الصحيحة لسلق البيض حتى لا تعرّض صحتك للخطر، ولا سيما صحة الكبد والطريقة الخاطئة في تحضير البيض قد تؤدي إلى فقدان حياتك وحياة المتناولين له وفي الوقت الذي يجب أن تستفيد من البيض وتعزز صحتك، يتحوّل البيض بسبب هذه الطريقة إلى مدمر للصحة.
الطريقة غير الصحيحة لطبخ البيض تؤدي إلى تلف الكبد وتسبب الوفاة
من المؤكد أن البيض يعد من أهم الوجبات الأساسية التي يحتاجها الجسم، وذلك بسبب احتوائه على الكالسيوم والبروتين الضروريين لصحة الجسم. ونظراً لأهميته للجميع، وخاصةً للأطفال في مرحلة النمو فإن الأمهات يحرصن دائماً على تحضيره يومياً لأبنائهن. ومع ذلك، بعض الأمهات قد تسلق البيض بطريقة غير صحية وتقديمه بعد مدة قصيرة من السلق، مما يمكن أن يؤثر سلباً على صحة أطفالهن، لذلك ننصح بعدم السرعة في سلق البيض بسبب وجود مركب الكبريت به، حيث يجب أن ينضج تماماً قبل تناوله لتجنب أي تأثير سلبي على الجهاز الهضمي.
طريقة صحيحة لسلق البيض
للتعرف على أفضل طريقة لطبخ البيض المسلوق وتجنب الخطوات الغير صحيحة في السلق والاستفادة من جميع فوائد البيض المسلوق، لابد من إتباع الخطوات الآتية:
- حضّر وعاءًا ونضع فيه كمية مناسبة من الماء.
- ضع البيض الذي ترغب في سلقه في الماء داخل الوعاء.
- ضع الإناء على النار حتى الغليان.
- اترك البيض على النار حتى يغلي لمدة تتراوح بين 10 إلى 30 دقيقة. بذلك سوف يكتمل نضجه وعند ذلك يمكنك إغلاق النار.