شعرك هيطول 7 سم في أسبوع واحد بس .. أفضل كريم من الصيدلية لتطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات من أول يوم .. النتيجة هتبهرك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كثير من النساء يفضلن الشعر الطويل والناعم، و يبحث الكثير في محركات البحث عن وصفات لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه في مدة قصيرة، واستطعنا بعد البحث الطويل والعديد من التجارب أن نجد كريم بهذه الفعالية، يقوم بتنعيم وتكثيف وتطويل الشعر من أول استخدام، كما أن هذا الكريم في متناول الجميع، وهو من افضل الكريمات التي يمكن أن تستخدمها، وفي السطور التالية من المقال،يمكنك معرفة إسم الكريم ومزيد من التفاصيل الخاصة به.
كريم من الصيدلية بجوز الهند
كريم فاتيكا بجوز الهند هو ما نتحدث عنه وعن فعالية استخداماته من أول مرة، ثمن الكريم في متناول الجميع من الصيدلية، له الكثير من المميزات والتي منها:
- من أهم مميزاته، تطويل الشعر.
- تكثيف وانبات الشعر.
- تنعيم الشعر، فهو يعطيها النعومة اللازمة.
- لا يتعدى سعره ال30 جنيها.
- يعمل على التخلص من التقصف.
- يعمل على التخلص من الكسرات.
- يستخدم للأطفال فلا يوجد ضرر في ذلك.
- لا يوجد تساقط بعد استخدام الكريم.
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طريقة استخدام كريم فاتيكا بجوز الهند
هناك خطوات لاستخدام، كريم فاتيكا بجوز الهند فهي طريقة سهلة وسريعة، وهي كالتالي:
- اغسلي شعرك جيداً قبل الاستحمام.
- ضعي الكمية المناسبة على شعرك.
- دلكي شعرك جيداً عزيزتي.
- لا تضعي الكريم على فروة شعرك، حتى لا تلحقي الضرر بفروة شعرك.
- من النصائح العامة لشعرك عزيزتي، لا تغسلي شعرك بمياه ساخنة، استخدمي الشامبو لطيف على شعرك، استخدمي كريم فاتيكا يوماً على شعرك واستمتعي بنعومة ونضارة رائعة.