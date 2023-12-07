علامات خطيرة احذر منها .. انتبه إذا شممت هذه الرائحة في منزلك فاعلم أنت وأسرتك في خطر من وجود سحر فيه .. الحق نفسك قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يمكن أن ينكر أي أحد وجود الحسد في حياتنا فقد ذكره الله تعالى في كتابه العزيز في قوله “أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا” وغيرها من الآيات، كما أن هناك علامات ودلائل تدل على أنك محسود، إذا شعرت بها عليك الانتباه والتصرف بشكل صحيح، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوضح لك كيفية الوقاية من التعرض للحسد وأهم العلامات التي تدل على وجوده.

كيف تعرف نفسك انك محسود؟

إذا كنت تشعر بوجود أمر غريب لا تستطيع تفسيره، من الممكن أن تكون قد تعرضت إلى الحسد ومن أهم العلامات التي تدل على ذلك الآتي: