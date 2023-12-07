هتبقى أحلى من ملكات الجمال .. وصفة الفازلين مع الفلفل الحار في هذا المكان من الجسم قبل النوم والنتائج مضمونة

مكونات وصفة الفازلين والفلفل الحار

تتكون الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة ويكون الفازلين هو مرطب قوي يساعد على ترطيب البشرة ويكون الفلفل الحار من الخضروات الحارة حيث يمد الجسم بكثير من الفيتامينات والمعادن ونوضح المكونات من خلال ما يأتي.

فلفل حار.

زيت جوز الهند.

فازلين.

عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة الفزلين والفلفل

تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة ويمكن من خلالها أن نحصل على وصفة فعالة تعطي نتيجة من أول استخدام ونوضح طريقة التحضير من خلال ما يأتي.

نحضر وعاء ونضع به زيت جوز الهند والفازلين ونقلبهم جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الفلفل الحار المهروس ثم نقوم بوضع عصير الليمون.

ثم نقوم بتقليب جميع المكونات حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بشكل جيد ونقوم بوضع الخليط عليه.

ثم نقوم بغسلها بالماء وسوف نلاحظ مدى تفتيح البشرة والتخلص من جميع البقع تلك الوصفة مرة أسبوعيا.

فوائد الفازلين

عندما نقوم باستخدام الفازلين على البشرة نحصل على عدة فوائد وهي.

تساعد على التفتيح بشكل قوي.

تساعد على التخلص من آثار الحبوب.

تعطي البشرة المرونة والحيوية.