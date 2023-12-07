عايز تجنن زوجتك في سرير النوم.. اشرب كوب حليب مع ملعقة قرنفل مطحون قبل النوم واتفرج المعجزة التي ستحدث لك

وصفة القرنفل مع الحليب

يمكن استخدام القرنفل مع الحليب بشكل يومي قبل النوم وفيما يلي طريقة بسيطة لتحضير الوصفة:

ملعقتين من القرنفل المطحون.

نصف لتر من الحليب وضعه في إناء.

نضع القرنفل في الإناء ونقم بتسخينه على النار لمدة 5 دقائق.

ثم نحرك الخليط بشكل جيد حتى يذوب القرنفل في الحليب.

ثم نترك الخليط يبرد بعد ابعاده من على النار لمدة 3 دقائق.

وبذلك يكون الشراب جاهزاً يمكنك شربه بالهناء والشفاء.

فوائد القرنفل العديدة للجسم

تشير الأبحاث العلمية إلى ان القرنفل يتمتع بفوائد عديدة للجسم نتيجة للخصائص الفريدة التي يتمتع بها، فالقرنفل يحتوي على مركبات كيميائية تعمل علي تقوية مناعة الجسم وتساهم القضاء علي الأمراض المختلفة وقد اكتسب القرنفل شهرة كبيرة في المجال الطبي حيث يستخدم في معالجة الكثير من أمراض القلب والسرطان والسكري ومشاكل الجهاز الهضمي والتنفسي وغيرها فالقرنفل يدخل في وصفات متنوعة ويستخدم بطرق متعددة لعلاج الأمراض والوقاية منها ومن بين الاستخدامات الفعالة للقرنفل هو قدرته علي علاج ضعف القدرة الجنسية للرجال الذي يؤثر على حياتهم الشخصية والزوجية.