سر خطير لازم تعرفه.. معجزة بذور الكتان هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بذور هذه العشبة السحرية تعيد لك الشباب حتى لو كان عمرك قد تجاوز 70 عاما و خلال أيام قليلة، فالأعشاب الطبيعية تقضي على العديد من المشاكل، حيث إنها تعتبر من الحلول التي تقدمها لنا الطبيعة، بحيث لا تسبب لنا أي أضرار مثل الأدوية، لذلك يتجه الجميع إلى استخدام الأعشاب الطبيعية في العلاج والتجميل، لذلك نقدم لكم اليوم وصفة طبيعية للتخلص من مشاكل ظهور علامات التقدم في السن خلال فترة قصيرة، كما تساهم هذه الوصفة في القضاء على عدة مشاكل، وإليكم التفاصيل.

وصفة بذور الكتان بذور الكتان من الأعشاب التي تعد معجزة بكل المقاييس، حيث أن لها عدة فوائد مهمة جداً للبشرة والجسم، حيث تساعدك في التخلص من مشاكل التجاعيد ومشاكل الاسمرار، وتساعدك في معالجة التجاعيد التي تظهر تحت العين ومعالجة الاسمرار الذي يظهر حول الفم، والعديد من المشاكل التي تظهر في الوجه، وتتكون هذه الوصفة من المكونات التالية:- مكونات وصفة شد البشرة ملعقة طعام بذور الكتان.

ملعقة طعام من زيت الزيتون.

200 مللي من الماء.

كبسولة فيتامين E.

القليل من ورق اللورا.

ملعقة طعام جل الصبار. طريقة إعداد وصفة بذور الكتان في وعاء على النار نضع الماء.

نضع في الماء بذور الكتان وورق اللورا.

يترك هذا الخليط حتى الغليان في درجة حرارة هادئة.

يلاحظ أن هذا الخليط بدأ أن يكون له قوام ثقيل نسبياً.

نقوم بتصفيته فوراً.

أضيفي بعد ذلك كل من زيت الزيتون وجل الصبار وفيتامين E إلى هذا الخليط.

يجب خلط الخليط جيداً حتى تتحد جميع المكونات مع بعضها.