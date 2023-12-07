وصفة جننت الأطباء.. كنز داخل زيت الزيتون مع القرنفل هتغير حياتك الزوجية.. يارتني كنت جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من النساء يعانون من مشاكل الشعر ولا فوائد زيت الزيتون مع القرنفل حيث زيت الزيتون والقرنفل من المكونات الطبيعية التي لها فوائد عديدة للشعر، حيث تساعد على تقوية الشعر وتكثيفه ومنع تساقطه، كما تساهم في علاج قشرة الرأس وجعل الشعر أكثر نعومة ولمعاناً.ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نوضح لكم كيفية عمل هذا الوصفة السحرية وكيفية استخدامها تابعونا

تعرف على مكونات الوصفة:

* 4 ملاعق كبيرة من القرنفل

* كوب من زيت الزيتون

تعرف على طريقة التحضير:

1. اغسل القرنفل جيداً بالماء.

2. ضع القرنفل في زيت الزيتون.

3. أغلق البرطمان بإحكام وضعه في مكان مظلم لمدة أسبوعين.

4. بعد أسبوعين، صفي الخليط واستخدمه في تدليك فروة رأسك قبل غسل شعرك بالشامبو.

تعرف على فوائد وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر:

تقوية الشعر وتكثيفه:

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف، كما يحتوي على أحماض دهنية أساسية تساعد على ترطيب الشعر وتغذيته، مما يساعد على تقويته وتكثيفه.

منع تساقط الشعر:

يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات التي تساعد على علاج التهابات فروة الرأس، والتي يمكن أن تكون أحد أسباب تساقط الشعر. كما يحتوي القرنفل على فيتامينات ومعادن تساعد على تغذية بصيلات الشعر ومنع تساقطه.

علاج قشرة الرأس

يساعد زيت الزيتون على ترطيب فروة الرأس وتقليل الحكة، مما يساعد على علاج قشرة الرأس. كما يساعد القرنفل على قتل الفطريات التي تسبب قشرة الرأس.

جعل الشعر أكثر نعومة ولمعاناً:

يحتوي زيت الزيتون على أحماض دهنية أساسية تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه، كما يساعد على حماية الشعر من التلف الناتج عن أشعة الشمس والعوامل البيئية الأخرى. كما يحتوي القرنفل على خصائص مضادة للأكسدة التي تساعد على حماية الشعر من التلف.