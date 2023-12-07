"خلي بالك من تسمم الرز"..! الصحة تحذر من وجود هذه المواد في "الأرز".."قد تقتلك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الأرز هو الغذاء الرئيس لأكثر من نصف سكان العالم وتحديدا سكان قارة آسيا وبعض دول الشمال الإفريقي، فهو من الحبوب الغذائية المفيدة، كما أنه يشكل المكون الأساسي في مجموعة متنوعة من الوجبات، يزود الأرز الجسم بالطاقة، كما يوفر له العديد من العناصر الغذائية اللازمة للنمو، إضافة إلى أنه رخيص الثمن نسبيا، ولكن في بعض الأحيان يهاب التجار من تلف الأرز خصوصاً إذا كان مخزنا لفترات طويلة، فبسبب تلك التخزين قد يتعرض الأرز أو الحبوب بشكل عام إلى التلف بسبب رش المبيدات الحشرية عليه بسبب السوس المتواجد به، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم عبر موقع كوره في العارضه بعض طريقة حفظ الأرز السليمة، دون تلف الأرز وتسممه بالمواد الكيميائية.

طريقة حفظ الأرز من السوس

يسعي الكثير ممن يقومون بتخزين الأرز بإضافة بعض المواد السامه مثل المبيدات الحشرية ، وذالك من أجل التخلص من السوس الذي يقضي على الارز ويسبب له التلف، ولكن المبيدات الحشرية من المواد السامه التي قد تؤدي بحياة الإنسان عن تناولها بأي طريقة من الطرق، ولكن هناك طريقة فعاله وسهله للحفاظ على سلامة الأرز من السوس الذي يتلفه، ويمكن التخلص من السوس من خلال الآتي:-