فكرة محدش هيقولك عليها غيري.. ضعي "الرمان في الزيت المغلي" اختراع لكل ست بيت هتوفرلك فلوس كتيرة.. يارتني كنت عرفتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرف على فوائد وضع الرمان في الزيت. تعتبر الزيوت الطبيعية من أفضل الزيوت التي يمكن استخدامها لتطويل الشعر وترطيب البشرة. تحتوي على مكونات طبيعية تعطي نتيجة فعالة من أول استعمال لها. ومن أفضل الزيوت الطبيعية التي يمكن استخدامها زيت الزيتون، وزيت جوز الهند، وزيت السمسم، وزيت اللوز. وما لا يعرفه الكثير منا هو أن زيت الرمان يحتوي على العديد من المعادن والفيتامينات، وذلك بفضل وجود الرمان. وهي من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن. ولذلك بحثت العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل زيت الرمان في المنزل، واستطعنا أن نجد طريقة سهلة وبسيطة. ومن خلاله يتم تحضير زيت الرمان. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا

تعرف على مكونات تحضير زيت الرمان

يتكون زيت الرمان من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا. ونوضح هذه المكونات على النحو التالي.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت القرنفل.

1/2 كوب رمان.

تعرف على طريقة تحضير زيت الرمان

يتم تحضير زيت الرمان من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة، سنشرحها لك فيما يلي.

نحضر زيوتنا الطبيعية ونضعها في قدر على النار ونحركها حتى تسخن.

ثم نضع فيه حبات الرمان، ونحرك فيه حبات الرمان حتى تذبل تماماً، ونرفعه عن النار.

ثم نقوم بتصفية الزيت بعد أن يبرد.

ثم نملأها ونضعها في زجاجة.

ثم نستخدمه على فروة الشعر بشكل يومي وعلى البشرة لما له من فوائد عديدة. وسنوضح فوائده للشعر والبشرة في السطور التالية.

تعرف على فوائد زيت الرمان للشعر والبشرة

عندما نستخدم زيت الرمان على الشعر والبشرة نحصل على فوائد عديدة، منها:

يساعد على ترطيب البشرة.

يساعد على التخلص من علامات الشيخوخة.

يساعد على التخلص من التجاعيد.

يساعد على ترطيب البشرة ويزود البشرة بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها.

يساعد على تطويل الشعر.

يساعد على تكثيف الشعر.

يساعد على وقف تساقط الشعر.

يساعد على إنبات الفراغات.

يساعد على التخلص من القشرة