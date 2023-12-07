ممنوع دخول الأطفال نهائيا .. ضعي الموز مع زيت الزيتون في هذا الاماكن في جسمك وادعيلي.. هتغير حياتك الزوجية 100%.. يارتني كنت جربتها من زمان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعرفي على طريقة تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز. عندما نقوم بخلط زيت الزيتون مع الموز نحصل على وصفة فعالة تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد من أول استخدام، بالإضافة إلى منحها المرونة والحيوية، لذلك عندما نجد بعض النساء أكبر من سنهن في يبلغون من العمر 70 عاماً، وهم يبحثون عن طرق ووصفات تساعد على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة. وكانت هذه الوصفة هي الحل المناسب لهم، ومن خلال هذه الوصفة سيعودون إلى عمر الشباب. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم طريقة عمل هذه الوصفة السحرية وكيفية استخدامها. تابعنا.

تعرفي على مكونات وصفة الموز وزيت الزيتون