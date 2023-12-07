عاجل.. الارصاد السعودية تعلن حالة الطوارى في المملكة وتحذر من وقوع كارثة خلال الساعات القادمة في هذه المناطق السعودية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره عن حالة الطقس ، اليوم الخميس، بأن السماء ستكون غائمة جزئيًا على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية ، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وقال المركز أنه لا يستبعد تكوين الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، خاصة منطقة الحدود الشمالية، وكذلك الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت الأرصاد السعودية التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على النصف الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على النصف الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على النصف الشمالي، ومن متر إلى مترين على النصف الجنوبي ويصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.



وأضاف المركز في تقريره أن حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على النصف الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على النصف الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر , وحالة البحر خفيف الموج.

أشاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم في المملكة السعودية بوجود سحب رعدية مع رياح قوية على بعض المدن مثل عسير وجازان والباحة، ومن المتوقع أن يمتد الطقس إلى أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، وأهاب بمواطني مدن حائل والجوف والقصيم والرياض والشرقية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة والابتعاد عن مناطق تواجد المياه أو البحيرات، وحذر الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والأماكن المفتوحة الخطرة.