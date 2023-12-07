"جوزك مش هينام الليلة ".. وصفة ” كريم بانثينول ” استعمليها بهذه الطريقة وشاهدي النتائج المبهرة بنفسك !!!.. هيبقا زي الخاتم في صباعك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البحث عن وسائل العناية بالجمال هو نشاط يقوم به معظم النساء يومياً، وأصبح ذلك سهلاً جداً في العصر الحالي الذي نعيش فيه؛ حيث تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أو جوجل مصادر للمعلومات والوصفات التجميلية اللازمة. ولكن بعض الناس يرغبون في البحث عن ما هو جديد فيما يتعلق بالجمال حتى يتمكنوا من أن يكونوا فرادى في استخدامه، مما يتسبب لها في الكثير من البحث. ولكن من خلال الفقرات التالية في مقالنا، سنقدم لك واحدة من تلك الوصفات التي لن تكلفك الكثير من المال.
كريم بانثينول ” تعالي أقولك ممكن تعملي بيه ايه!!…مش هتصدقي اللى هيحصل!!
يجدر بالذكر أن هناك العديد من علامات الجمال، والحفاظ عليها يتطلب الكثير من الجهد من قبل النساء، ولكن لا يوجد شيء يضاهي الحصول على بشرة ناعمة وبيضاء مثل بشرة أطفالهن، وهو شيء قد يكلف الكثير من المال من قبل النساء، ولكن ما هو الأهم هو تحقيق النتيجة. ستجدها في وصفة كريم البانثينول التي سنتحدث عن كيفية إعدادها.
كريم البانثينول للعناية بجمال البشرة:
هناك عدة خطوات لاستعمال كريم البانثينول للعناية بالبشرة وهي:
- قم بإعداد قناع عن طريق مزج كوب من كريم البانثينول مع كمية صغيرة من النشا.
- ضع هذا القناع على الوجه والرقبة، واتركه لمدة تقريبية ثلث ساعة.
- تأكد من تنظيف وجهك بالماء الفاتر.
كرر هذه العملية للحصول على نتائج مرضية.