ضاع عمرنا واحنا بناكل "الثوم الابيض"..!! تعرف على "الثوم الأسود" وفوائده التى لا تحصى

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الثوم الأسود هو نفسه الثوم العادي ولكن الثوم الاسود قد تم تعريضه للرطوبة والحرارة بدرجات معينة ولفترات طويلة ومحسوبة أيضا، قد تصل 40 يومًا،مع الوقت تبدأ بعض المركبات في الثوم بالتحلل والتفكك، ليخسر الثوم نكهته اللاذعة المعتادة ويبدأ باكتساب نوع من المذاق الحلو، عند تحول الثوم العادي إلى ثوم أسود، فإن قيمة الثوم الناتج الغذائية تختلف بعض الشيء عن الثوم العادي، ومن الجدير بالذكر أن عملية تحضير وصناعة الثوم الأسود هي عملية معقدة بعض الشيء وليست سهلة، ما يجعل إيجاد هذا النوع من الثوم في الأسواق العادية أمراً صعباً، اليوم وعبر موقع كوره في العارضه سوف نعرض لكم فوائد الثوم الأسود وسعره في السوق المصرية.

فوائد الثوم الأسود المتعددة

وحيث أن مضادات الأكسدة تتوفر بنسب عالية في الثوم الأسود، فإن ذالك يؤدي إلى مكافحة مرض السرطان ، وأيضاً مكافحة بعض الأمراض المزمنة والخطيرة مثل مرض السكري ، وذالك بسبب تركيز مادة الأليسين العالي في الثوم الأسود، ويعتبر أكثر فعالية من الثوم العادي في مكافحة مرض السكري وتنظيم مستويات سكر الدم.

فوائد اكل الثوم

ويقوم الثوم الأسود أيضاً بتحسين الجهاز المناعي للجسم، فكما يفيد الثوم العادي جهاز المناعة في الجسم، فإن الثوم الأسود مفيد لجهاز المناعة، بل حتى إنه يتفوق في هذه الناحية على نظيره الأبيض.

تناول الثوم الأسود بانتظام له تأثير إيجابي أيضا على صحة الدماغ، إذ يساعد على الشخص عموماً من الأمراض الذهنية والعصبية، مثل الخرف والزهايمر ومرض باركنسون.