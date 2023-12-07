مسمعتش عنها في حياتي..تتفاجئي من النتيجه لو حطيتي قالب طوب تحت سريرك في فصل الشتاء هتدفي بيتك واولادك ومن غير كهرباء

فكرة قديمة وعبقريه

من الأشياء المزعجة لدينا بالمنزل هي ارتفاع الرطوبة حيث تقوم بتغيير رائحه البطانيه والمفروشات الخاصة بنا، مما يجعلها مصدر إزعاج لدينا ولكن الحل الأمثل لها هو وضع عود من البخور داخلها، ومن خلال ذلك نستطيع تغيير رائحه البطانيه والمفروشات لدينا.

وضع قالب من الطوب تحت سريرك

تنتشر الرطوبة بالجدران وخصوصا تحت السرير الخاص بغرفة النوم مما يؤثر على رائحة المفروشات الموجودة على السرير، فقد وجدنا بعض الحيل التي يقوم بها أجدادنا منذ زمن بعيد لسحب الرطوبه الموجوده تحت السرير بكل سهولة،وذلك عن طريق وضع قالب من الطوب الموجود به عدة ثقوب مع حشو تلك الثقوب بالملح وبعض أوراق الفويل ورش قطرات من الخل عليهم، مما يساعد تلك الحيلة في سحب الرطوبة الموجودة في الغرفة تماما لتشعري بالدفء داخل غرفة نومك.