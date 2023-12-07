دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بينها الدولار.. 4 عملات سوف تختفي نهائياً بسبب ما حدث اليوم!!,جلت 5 عملات كبيرة، خسائر كبيرة اليوم الإثنين في الجلسة الأمريكية لسوق العملات، وتصدر الدولار الكندي قائمة العملات الخاسرة، متضرراً من تزايد توقعات الأسواق حيال تباطؤ التضخم الكندي خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقا للبيانات الرسمية المقرر صدورها غدا الثلاثاءوفي هذا الصدد، تتوقع أسواق العملات بأن يتباطأ التضخم السنوي إلى 4.3% من 4.4% المسجلة بشهر سبتمبر، وأيضا، تشير التوقعات لتباطؤ متوسط أسعار المستهلكين السنوي إلى 3.6% مقارنة بقراءة سبتمبر البالغة 3.8%؛ وهذه بدوره، قد يقلل الضغوط التي يواجهها بنك كندا لمواصلة دورة التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة باجتماعه المقبل، وهما ما انعكس سلبا على أداء الدولار الكندي بسوق العملات اليوم. وفي المركز اللاحق للدولار الكندي، جاءت خسائر باقي العملات الرئيسية على الترتيب كما يلي:. الدولار الأمريكي تكبد الدولار الأمريكي خسائر قوية بتداولات سوق العملات اليوم، بفعل تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي أدلوا بها بنهاية الأسبوع الماضي، والتي أشارت في مجملها بأن الفيدرالي الأمريكي يرى بعض التحسن في معدل التضخم، والتي عززت توقعات الأسواق بأن التضخم سيواصل الانخفاض خلال الفترة المقبلة، بما لا يستدعي استمرار دورة رفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي باجتماعه القادم، وهذا بدوره، أدى لتراجع الدولار بقوة مقابل العملات الرئيسية الأخرى. 2. الجنيه الاسترليني جاءت خسائر الباوند مدفوعة بسلبية بيانات مبيعات التجزئة في أكتوبر والصادرة بنهاية الأسبوع الماضي، حيث انكمشت مبيعات التجزئة البريطانية بنحو 0.3% بأسوأ من توقعات الأسواق التي رجحت نمو المؤشر بحوالي 0.5%، وهو ما أثار مخاوف أسواق العملات حيال الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا، بما انعكس سلبا على الجنيه الاسترليني بتداولات سوق العملات. 3. اليوروسجلت العملة الأوروبية الموحدة خسائر فادحة على خلفية التوقعات السلبية للنمو الاقتصادي الألماني، حيث أشار التقرير الشهري الصادر عن البنك الاتحادي الألماني اليوم إلى أنه من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل قليل في الربع الرابع من العام الجاري، ليسجل بعد ذلك انتعاشا بالربع الأول من عام 2024، وهو ما أدى لتراجع اليورو بوتيرة قوية خلال تداولات سوق العملات. 4. الفرنك السويسري اختتم الفرنك السويسري قائمة العملات الأعلى خسارة بتداولات سوق العملات اليوم، في ظل غياب التطورات الاقتصادية المؤثرة على تحركات الفرنك.

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