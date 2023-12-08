«نت ببلاش»… حيلة جهنمية لتشغيل الواتساب بدون انترنت ضاع عمرك وأنت متعرفهاش.. عرف أصحابك عليها الان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشف كيف يمكنك تفعيل ميزة الأجهزة المرتبطة على هاتفك في واتساب من خلال الخطوات التالية. قد أطلق تطبيق واتساب ميزة جديدة تمكن المستخدمين من استخدام حساباتهم على أربعة أجهزة في وقت واحد تسمح هذه الميزة للمستخدمين بربط حساباتهم بأجهزة أخرى مثل الكمبيوتر، مما يسمح لهم بإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الرئيسي بالإنترنت باستخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة متصلة وهاتف واحد في نفس الوقت، يمكنك الآن الاستفادة من ميزة الدردشة على الويب والكمبيوتر وأي أجهزة أخرى عند ربطها بهاتفك، سواء كان متصلاً بالإنترنت أم لا اطلع على تفاصيل أكثر حول هذه الميزة المثيرة عبر موقعنا بوابة نيوز مصر تابعنا للمزيد من التفاصيل.

تعرف على كيفية تشغيل ميزة الأجهزة المرتبطة على هاتفك

للاستفادة من ميزة الأجهزة المرتبطة على واتساب، يرجى تحديث التطبيق إلى الإصدار الأحدث ثم اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق واتساب على هاتفك. انتقل إلى الإعدادات واختر “الأجهزة”. انقر على “توصيل جهاز جديد”. على الجهاز الذي تريد ربطه، افتح تطبيق واتساب واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة. تأتي هذه الميزة بعدد من المزايا المهمة، منها: إمكانية استخدام حساب واتساب على أربعة أجهزة في وقت واحد. القدرة على الدردشة حتى عندما يكون هاتفك الذكي غير متصل بالإنترنت. زيادة في المرونة وسهولة الاستخدام لمستخدمي واتساب.

تعتبر هذه الميزة الجديدة من أبرز التحديثات المنتظرة من قبل مستخدمي واتساب حيث توفر لهم حرية أكبر في التفاعل مع التطبيق.