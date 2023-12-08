"سدد جميع ديونك الزوجية مع زوجتك” .. ضع 5 حبات من مسامير القرنفل قبل الدخول غرفة النوم بلحظات بهذه الطريقة “ عيش الرجولة في ازهى صورها

فوائد القرنفل للرجال

1. رفع مستويات هرمون التستوستيرون يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط جنسي طبيعي، ويعزز قوة الانتصاب لدى الرجل، وللحصول على هذه الفائدة ينصح بإضافة كمية قليلة من القرنفل المطحون إلى فنجان القهوة اليومي، حيث يعمل على زيادة مستويات هرمون التستوستيرون وتحسين جودة الحيوانات المنوية.

2. المساهمة في علاج سرعة القذف أحد فوائد القرنفل للرجال أنه يساهم في علاج سرعة القذف، ويكون ذلك بمزجه مع بعض المكونات الأخرى ووضعه على القضيب من الخارج قبل ممارسة الجماع، ويفضل القيام بهذا الإجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العلاقة الحميمة، وغسل القضيب قبل الجماع. مبدأ عمل القرنفل في هذه الفائدة قائم على تخدير العضو الذكري مما يقلل من شعوره، وبتالي يحد من سرعة القذف.