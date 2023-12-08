«فكرة بمليون جنيه».. حطي الزيت في المرحاض مش هتصدقي الا هتشوفيه الحل الوحيد لمشاكل الحمام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تنظيف الحمام يعتبر من الأمور الحيوية لربة المنزل، حيث تلتزم بالحفاظ على نظافته لمنع تراكم البكتيريا والجراثيم التي قد تسبب الأمراض بين أفراد الأسرة لتحقيق هذا الهدف، تبحث دائمًا عن وصفات ومنتجات تمنح الحمام نظافة مثالية ولمعانًا جميلًا أحد الطرق الفعّالة لتحقيق ذلك هو استخدام الزيت لتنظيف المرحاض، وسأوضح لك كيفية القيام بذلك بشكل فعال.

استخدام الزيت في تنظيف المرحاض

قم بإعداد وعاء وضع فيه المكونات البسيطة اللازمة لتحضير هذه الخلطة الفعالة بعد ذلك، امزج المكونات جيدا واسكب الخليط في المرحاض، ثم اتركه لمدة خمس دقائق قبل أن تقوم بتنظيفه باستخدام الفرشاة المخصصة باستخدام هذه الوصفة، ستحصل على مرحاض نظيف ولامع ومعقم أيضًا يُمكن استخدام هذه الخلطة أيضًا لتنظيف حوض الحمام والسيراميك لا تنسى أن تشطف الحمام جيدًا بالماء وتحرص على عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية.

طريقة أخرى لاستخدام الزيت في تنظيف المرحاض

قم بتحضير خليط من زيت القلي المستعمل وصابون الأواني، ثم أضف كمية صغيرة من الكلور المركز ومنعم الأرضيات بعد ذلك، قم بمزج هذه المكونات جيدًا مع الماء الدافئ، ويمكن استخدام هذا الخليط لغسل الحمام بأكمله، بما في ذلك المرحاض والحوض والسيراميك ستحصل على نظافة ولمعان مثاليين باستخدام هذه الوصفة، التي تعتبر الخيار الأمثل للتخلص من جميع مشاكل الحمام إنها وصفة سريعة وسهلة التحضير ولا تتسبب في تكاليف مالية كبيرة.