دلعي جوزك وأبهريه بجمالك .. وصفة زيت الزيتون مع القرنفل هتغير حياتك 180 درجة لو استخدمتيها بهذه الطريقة يوميا قبل النوم .. مش هيقدر يقاوم أبدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر شئ أساسي ومهم في جمال أي إنسان سواء الرجل أو الأنثي، والاهتمام به من الأمور الضرورية التي ينبغي المحافظة عليها من أجل الحفاظ على مظهره وصحته ولمعانه، وهناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يستعملها الكثيرون لتقوية الشعر مثل وصفة زيت الزيتون والقرنفل، حيث تم إثبات أن هذان المكونين لهما دوراً مهماً في علاج الشعر من الجذور حتى الأطراف، ونقدم لكم كيفية استعمال هذه الوصفة بدلاً من المنتجات الغالية التي تحتاج إلى أموال طائلة للحفاظ على الشعر، بل أن الوصفات الطبيعية تعتبر آمنة وفعالة أكثر من المنتجات.

فوائد وصفة زيت القرنفل للشعر

يعتبر زيت الزيتون من المنتجات الطبيعية التي تغذي الشعر، حيث يلعب دوراً مهماً في تعزيز صحة الشعر بسبب احتوائه على فيتامين e، كما يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على ترطيب فروة الرأس والشعر، مما يؤدي إلى تقوية الشعر، كما أن من أهم فوائده أنه يقلل من التلف والتساقط والتقصف، ويعتبر زيت القرنفل من الزيوت الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفوائد للشعر، حيث يحتوي على بعض مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات والتي تساهم في تقليل حكة الرأس وتقليل التهيج، كما أنه يساعد زيت القرنفل أيضاً على زيادة تدفق الدم إلى فروة الرأس وتغذية بصيلات الشعر.

تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل للعناية بالشعر

يتم تحضير هذه الوصفة الرائعة من خلال اتباع الخطوات التالية: