العشبة السحرية.. هتخليك زي الحصان وهتنسف الكرش وتخليه مسطح في ثلاث أيام فقط.. فايتك كتير لو ما تعرفهاش

وصفة ورق الغار لانقاص الوزن

ورق الغار من إحدى الوصفات التي تساعد على نضارة البشرة وتخلصك من التجاعيد ولكن لها استخدامها خلا لا يعرفها والكثير وهي انه يستخدم الى انقاص الوزن بشكل كبير والتخلص من الكرش بشكل آمن.

تحضير وصفة ورق الغار لانقاص الوزن

يمكن ان تقوم بعمل مشروب من ورق الغار من خلال الخطوات التالية: