دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هتموت عيالك من غير ما تحس .. مصيبة خطيرة تفعلها كثير من الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان، يعد البيض من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها الجسم، حيث يتم تناوله في وجبة الإفطار كما يتم استعماله في العديد من الأطعمة الأخرى، لذا ينبغي الحذر عند سلقه حيث تقوم بعض الأمهات بإعداده بطريقة خاطئة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تسمم من يتناوله وحدوث الوفاة، والآن سنعرفكم بالطريقة الخاطئة التي ينبغي تجنبها عند إعداد البيض ومعرفة الطريقة الصحيحة.

طرق طهي البيض الخاطئة

تقوم الأمهات بسلق البيض مدة قليلة جداً مما يجعله نيئاً وغير مستوي لأنه لا يأخذ وقته الكافي في السلق، لذا فإن تناوله في هذه الحالة قد يؤدي إلى تسمم من يتناوله، يؤكد الأطباء أيضاً أن ترك البيض فترة طويلة على النار أكثر من نصف ساعة يعد مضراً لمن يتناوله، لذا ينبغي الابتعاد عن وضع البيض فترة قليلة على النار أو وضعه فترة كبيرة واستعمال الطريقة الصحيحة.

كيفية طهي البيض بالطريقة الصحيحة

هناك طريقة صحيحة ينبغي اتباعها عند قيام الأمهات بسلق البيض لأطفالهم، وذلك حتى يستفيد الأطفال من البروتينات الموجودة في البيض، وهذه الطريقة هي: