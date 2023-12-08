هتنقذ حياتك أنت وأولادك من الخطر!! .. لماذا يجب ترك عملة معدنية في الفريزر قبل مغادرة المنزل

لماذا يجب وضع عملة معدنية في الفريزر عند السفر وترك المنزل؟

عند ترك الأطعمة المجمدة في الفريزر لفترة طويلة والسفر، ينشأ خطر صحي على أفراد الأسرة. قد يحدث انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عندما لا يكون هناك أحد في المنزل، مما يؤدي إلى ذوبان الثلج وتدهور جودة الأطعمة وتصبح غير صالحة للاستهلاك. وعند عودة التيار الكهربائي، تتجمد المواد الغذائية مرة أخرى ويمكن أن يتم تناولها بدون ملاحظة أي تغير في المظهر. ومن هنا قد يحدث تناول الأطعمة الفاسدة دون وعي، ومن ثم ينجم عن ذلك حدوث وفاة.

أهمية العملة المعدنية

تكمن في استخدامها كوسيلة للتحقق من مدة انقطاع التيار الكهربائي عند السفر لفترة طويلة وترك الفريزر. يمكن وضع قطعة نقود معدنية في كوب ماء ووضعها في الفريزر، وعند انقطاع التيار الكهربائي، ستسقط العملة المعدنية لأسفل الكوب. وعند عودة الكهرباء، ستظل العملة المعدنية في أسفل الكوب. وبالتالي، عند العودة من السفر، ستلاحظ أن العملة تغيرت موقعها، وهذا يشير إلى أن التيار الكهربائي انقطع لفترة طويلة، وبالتالي يجب التخلص من الأطعمة الموجودة في الفريزر، حيث أصبحت فاسدة وغير صالحة للتناول. وقد يتسبب تناول هذه الأطعمة في حدوث وفاة.