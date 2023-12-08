"ضاع عمرنا واحنا بنستخدمها غلط" .. استخدامات سحرية ومدهشة لقصافة الاظافر مخطرتش على بال حد قبل كده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يوجد في كل منزل عدة أدوات خاصة بالنظافة الشخصية لكل فرد ومن أهمها قصافة الأظافر التي يقتصر الجميع على إستخدامها في قص الأظافر وتنظيفها، وجهل الكثير من الأستخدامات المفيدة الأخرى التي تغني كل منزل عن شراء العديد من الأدوات الأخرى وسنتعرف في المقال الآتي على إستخدامات مذهلة لقصافة الأظافر.

استخدامات قصافة الأظافر

من الجدير بالذكر أنه توجد إستخدامات رائعة ومفيدة لقصافة الأظافر ونذكر منها التالي:

تستخدم كبديل لحامل الهاتف بالوضع الرأسي.

تستخدم في قص البلاستيك الموجود على الأسلاك الكهربائية.

تثبيت أعواد البخور في الفتحة الصغيرة بنهاية القصافة.

تستخدم كبديل للمفك في فك وربط المسامير.

تثبيت المسامير على الحائط بدلاً من اليد.

يستخدم الجزء المنحني لفتح زجاجات البيبسي والمعلبات.

طرق الحفاظ على قصافة الأظافر

من المؤكد أنه يمكن تنظيف القصافة بسهولة للحفاظ عليها لأطول فترة عن طريق ما يلي:

تخصيص قصافة الأظافر لكل فرد في المنزل .

وضع القصافة في ماء مغلي لمدة خمس دقائق.

رش القصافة بالكحول لتطهيرها.

كما يجب العناية بالأظافر بإستخدام مزيل طلاء الأظافر للتخلص من الأوساخ الزائدة إلى جانب ضرورة تقشير أصابعك من أي جلد زائد أو جلد ميت.