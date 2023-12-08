وصفة الاحلام .. ضع القرنفل في هذا المكان خمس دقائق قبل النوم وشاهد النتيجة المفاجئة.. حلمك هيتحقق في أيام

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني العديد من السيدات بسبب مشاكل الشعر ، التي تعد اصعب الأمور التي تحدث للسيدات ، ولذلك تعملن دايما علي أن تحصل علي وصفات لتطويل وتكثيف الشعر والمحافظة على البشرة في نفس الوقت، وفي هذه الحالة نجد أن من اهم المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة والشعر القرنفل وزيت الزيتون حيث يعتبر القرنفل من المكونات المهمة جدًا سواء على الجسم أو الشعر حيث يمكن تحضيره في المنزل مع زيت الزيتون ،فهذا الخليط من اقوي المرطبات .

طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

عيدان من القرنفل.

زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء متوسط في الحجم ونضع به ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نحضر عيدان من القرنفل ونقوم بطحنها جيدًا.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون ونخلط المكونات مع بعضها البعض.

نضيف ملعقة صغيرة من النشا مع التقليب. نقوم بوضع تلك الوصفة على الشعر وخاصة الفروة من الجذور حتى الأطراف.

نترك تلك الوصفة على الشعر ونتركها حوالي نصف ساعة ونقوم بغسلها.

يتم تكرارها يوميا خلال شهر و بعد استعمال تلك الوصفة ستحصلي علي نتائج مبهرة.

طريقة تحضير زيت الزيتون والقرنفل كمشروب يمكن استعمال تلك الوصفة كمشروب وليس للجسم والبشرة فقط حيث لهما العديد من الفوائد . المكونات

زيت زيتون

عيدان من القرنفل.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة التحضير