“انسى انك تروح لدكتور تاني من النهاردة” .. تعرف على أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم وبدون أي تكاليف .. هتنضفها وانت في بيتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أفضل طريقة لتنظيف الأذن من البيت بدون ألم حيث أن بعض الناس يشعرون بالألم الشديد عند تراكم الشمع داخل الأذن ومع تفاقم الألم يجد البعض منهم صعوبة في الذهاب الي الطبيب من أجل التخلص من الشمع الموجود في الأذن ولذلك في هذا المقال سوف نخبركم عن طريقه سهلة وبدون ألم تساعدكم على التخلص من الشمع.

ما هو شمع الأذن وكيف ينتج

يعرف شمع الأذن بأنه عبارة عن مادة صفراء اللون تقوم الأذن بافرازها بطريقة طبيعية من أجل حمايتها من الماء والأوساخ والتي بدورها تسبب الكثير من الأضرار بالإضافة إلي أن الشمع الزائد عن حاجة الأذن يتم التخلص منه بكل سهولة وذلك لأن الاذن تقوم بطرده بصورة طبيعيه وفي حالة قيام الأذن بإفراز كميات كبيرة من الشمع وقيام بعض الأفراد ومحاولة تنظيفها بشكل خاطئ يسبب انسداد الأذن وهو ما يعرف بانسداد الأذن السمعي.

طريقة التخلص من شمع الأذن