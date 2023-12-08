للعرسان فقط.. ضعي زيت الزيتون والقرنفل ليلة واحدة قبل النوم في هذه المنطقة.. ومش هتصدقى النتيجة وهتشكرني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشعر الكثيف والطويل من علامات جمال المرأة لذلك يرغب الجميع في الحصول على شعر طويل في وقت قصير تلجأ السيدة الى استخدام منتجات الشعر المختلفة ولكن تحصل على نتيجة فاشلة لا تستفيد منها الا صرف المزيد من الأموال، لذلك جئنا اليك بأحد مكونات الاساسية في جميع منتجات تطويل الشعر وهو القرنفل هو زيت الزيتون الذي يساعد على ترطيب الشعر فإن المكونين مع بعضهم البعض يعطوا وصفة منزلية رائعة لتطويل وتكثيف الشعر كما انها غير مكلفة سوف نتعرف عليها خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

طريقة تحضير زيت الزيتون مع القرنفل تتكون وصفة زيت الزيتون من مكونات بسيطة متواجدة في جميع المنازل لن تحتاج الى مكونات معقدة غير متواجد بالاضافة الى انها غير مكلفة ولن تحتاجي الى صرف المزيد من الأموال للحصول على نتائج رائعة ويمكن احضار المكونات التالية: واحد كوب من زيت الزيتون البكر.

ثلاث معالق من القرنفل.

ملعقة من ماء الورد اختياري. طريقة تحضير الوصفة قومي بتسخين زيت الزيتون على نار متوسطة حتى يصبح دافئ بعد ذلك اضيفي اليه على القرنفل واتركيه حتى يتداخل مع الزيت مع التقليب المستمر لمدة خمس دقائق.

وبعد التأكد من ذوبان المكونات مع بعضها البعض اتركيها حتى تبرد تماما.

وقومي بتصفيتها بقطعة قماش صغيرة وضعي الخليط في زجاجة محكمة الغلق في مكان بارد ومظلم

و استخدميه على الشعر خلال تدليك فروة الرأس جيدا واتركيه لمدة 30 دقيقة.

ثم اغسليه وكرري هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لكي تحصلي على شعر كثيف وناعم في وقت قصير.