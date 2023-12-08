“خلي بالك هيسرقوا صورك” .. 4 علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. اعرفها قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر تطبيق الواتساب اليوم هو واحد من اهم التطبيقات التي يستخدمها الكثير من الناس سواء من أجل العمل أو التواصل مع الاهل والأصدقاء ولكن في هذه الأيام ظهرت ظاهرة اختراق الواتساب من قبل بعض الأشخاص ويعتبر هذا الأمر خطير للغاية وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يضعون عليه اسرار تخص العمل وفي هذا المقال سوف نوضح لكم العلامات التي تبين أنه تم اختراقه.
علامات اختراق الواتساب
- في حالة ظهور حالات على الواتساب الخاص بك ولم تقم أنت بنشرها
- عند شعورك بأن الهاتف الخاص بك لا يعمل بشكل جيد مثل أنه غير سريع عند استخدام الواتساب وبشكل خاص عند استقبال الرسائل او ارسالها
- في حالة قيام أحد أصدقائك برؤيتك انك نشط وإن الانترنت غير متصل في جهازك
- ومن أكثر الطرق التي توضح أن الواتساب تم اختراقه هواستقبال رسائل غريبه من أشخاص عشوائيين أو أرقام مجهولة ويمكن التحقق من ذلك إذا كان هناك أشخاص غير معروفين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك عند استخدام الواتساب
طريقة حماية الواتس اب من الاختراق
- يجب أن يقوم الشخص المالك الواتساب بالذهاب لقائمة الإعدادات والضغط على حسابه
- ثم الضغط على مربع التحقق بخطوتين وبعدها يجب أن يقوم بتفعيل الخاصية وإدخال كلمة السر الخاصة بحسابه على الواتس
- وفي النهاية يقوم الشخص باضافة البريد الالكتروني الخاص به وبعدها سوف تحدث عملية الحماية