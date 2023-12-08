هتبقي حاميه زي الموس معاكي.. طريقة جهنمية لـ سن السكاكين في المنزل في دقيقه واحده فقط مضمونة 100%.. مش هتندم لو جربتها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما يتعلق الأمر بالسكاكين في المنزل، فمن النادر عدم وجود بعضها، ومع ذلك، فإنها تفقد فعاليتها مع مرور الوقت والاستخدام المتكرر، حتى الفواكه والخضروات تصبح صعبة القطع بها، وفي هذه الحالات يعتبر الحل الأكثر شيوعًا شراء سكين جديد والتخلص من السكين القديمة، وذلك نظرًا لأهمية السكين في عمليات الطهي المنزلية، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتقطيع اللحوم والدواجن، ولكن يتساءل الكثير هل يمكن استعادة حدة السكين القديمة وماهي الطريقة لسن السكين وإرجاعها جديدة.

طريقة سن السكاكين

تستطيع ربة المنزل سن السكين بسهولة عن طريق إتباع الخطوات:

استخدمي ورق الفويل أو الألومنيوم أو القصدير لقطع بعض الطبقات المتساوية.

قومي بترتيب هذه الطبقات مع بعضها.

اجلبي السكين التي ترغبين في تحسين حدها ومرريها عدة مرات بين الطبقات.

جربي السكين على سطح صلب مثل الدجاج أو اللحم للتأكد من تحسين حدها.

نظفي السكين بعناية من أي آثار قصدير أو مواد أخرى.

استخدامات السكاكين المذهلة

السكين لها مجموعة متنوعة من الاستخدامات، ومن بينها: