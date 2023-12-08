لو نسيت الفيزا في البيت .. طريقة عبقرية الفلوس من داخل ماكينة ” الصراف الآلي ATM ” في دقائق

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح من الواضح للجميع في الآونة الأخيرة أن تعاملات المواطنين المالية ترتبط بشكل كبير بالتكنولوجيا الحديثة، يأتي ذلك نتيجة لسعي الدولة لتحويل قطاع كبير من الموظفين وأصحاب المعاشات إلى استخدام البطاقات الائتمانية في عملية استلام رواتبهم ومعاشاتهم، ويقدر عدد هؤلاء المستخدمين بالملايين، مما أجبرهم على تحديث وتطوير أنفسهم بسرعة في هذا الجانب لمواكبة التقدم الحاصل.
طريقة سحب الأموال رغم ضياع الفيزا
يستطيع المستخدم سحب الأموال بدون فيزا عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- يستخدم البنك المحفظة البنكية لإرسال رسالة تأكيد على هاتف المستخدم قبل أي شخص آخر للتحقق من هويته قبل السماح بالصرف
- يتوجب على المستخدم التوجه إلى ماكينة صرف آلي توفر خاصية الصرف دون الحاجة لاستخدام بطاقة فيزا.
- يتعين على المستخدم النقر على خيار “الخدمات بدون بطاقة” من القائمة المعروضة.
- يجب على المستخدم اختيار السحب النقدي عن طريق المحفظة الإلكترونية.
- سيُطلب من المستخدم إدخال رقم هاتفه، ثم إدخال الرقم السري قبل السماح بالصرف.
- يتمكن المستخدم من كتابة الرقم أو المبلغ الذي يرغب في سحبه.
كيفية تأمين الحساب البنكي من السرقة
لتأمين حسابك البنكي من الاختراق، يمكنك اتباع بعض الإجراءات الأمنية التالية:
- استخدم كلمة مرور قوية: قم بإنشاء كلمة مرور قوية وفريدة لحسابك البنكي، تحتوي على مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز الخاصة.
تحقق من الاتصال الآمن: عند الوصول إلى حسابك البنكي عبر الإنترنت، تأكد من أنك تستخدم اتصالًا آمنًا عبر بروتوكول HTTPS، تأكد من وجود القفل الأخضر أو الشريط الأخضر في شريط العنوان للتأكد من أن الاتصال مشفر وآمن.
- تفعيل الإشعارات التلقائية: قم بتفعيل الإشعارات التلقائية من البنك على هاتفك المحمول أو البريد الإلكتروني، ستتلقى إشعارات عن أي نشاط غير معتاد أو مشبوه في حسابك البنكي.
- إبقاء المعلومات الشخصية سرية: لا تقم بمشاركة معلومات حسابك البنكي الشخصية مع أي شخص غير موثوق به، ولا تجيب على مكالمات هاتفية.