“خلي بالك من خصوصياتك” .. علامات إذا ظهرت على تطبيق الواتساب اعرف ان الواتساب بتاعك متراقب وبياناتك بتتسرق بدون ما تحس .. خد بالك قبل فوات الأوان

أهم العلامات التي تدل على أن الواتس اب مراقب

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن العلامات التي تشير إلى اختراق حسابهم واحتمال تعرضهم للتجسس، هناك عدة إشارات تشير إلى اختراق حسابك، وتشمل هذه الإشارات ما يلي:

عندما تشعر بأن هاتفك يعمل ببطء وأن التطبيقات مثل واتساب لا تعمل بشكل جيد وخصوصًا عند محاولة إرسال أو استقبال الرسائل، فقد يكون هذا دليلاً على تعرض حسابك للاختراق.

إذا لاحظت أن أحد أصدقائك يرى أنك نشط على واتساب وقادر على المحادثة في حين أن اتصال الإنترنت على هاتفك غير فعّال في ذلك الوقت، فقد يشير ذلك إلى اختراق حسابك.

عندما تظهر حالات أو منشورات على حسابك لم تقم بنشرها أو لم تكن على علم بها فهذا يشير إلى أن هناك شخصًا آخر يمكنه الوصول إلى حسابك بشكل غير مصرح به.

كيف يمكن لأي شخص حماية حسابه على الواتساب من السرقة والاختراق؟

لتعزيز أمان حساب واتساب وحمايته يمكن لأي مستخدم يرغب في ذلك اتباع الخطوات التالية: