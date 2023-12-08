"فكرة هتسهلك حياتك" .. تعرفي على طريقة تنظيف المرحاض بكل سهولة بإستخدام الزيت ... هتندمي انك مجربتيهاش قبل كده

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تواجه الكثيرون مشكلة تراكم الأوساخ في الحمام، وهي مشكلة تؤثر سلبًا على مظهره وتسبب اصفراره نتيجة لتراكم البكتيريا. يعاني العديد من الأفراد من صعوبة العثور على طرق فعّالة لتنظيف الحمام والتخلص من هذا الاصفرار المزعج من أجل التغلب على هذه المشكلة، يُفضل تبني عدة إجراءات للحفاظ على نظافة الحمام والوقاية من تراكم الأوساخ.

كيفية تنظيف المرحاض بإستخدام الزيت

جمع زيت القلي المستعمل: استخدم كمية من زيت القلي الذي تم استخدامه في الطهي واتركه يبرد قليلاً. تحضير مزيج التنظيف: في وعاء، امزج ملعقتين من البيكنج صودا مع نصف كوب من الخل ، يمكن إضافة هذا المزيج إلى الزيت المستعمل. وضع المزيج في زجاجة الرش: استخدم قنينة رش لوضع المزيج في الزيت المستعمل بشكل متساوي على السطوح التي تحتاج إلى تنظيف. استخدام الفرشاة التوليت: استخدم فرشاة التوليت لفرك السطوح بشكل جيد، مع التركيز على المناطق التي قد تكون متسخة بشكل خاص. اترك المزيج لبعض الوقت: اترك المزيج لفترة قصيرة، مثل 10-15 دقيقة، ليعمل على تفتيت الأوساخ والرواسب. شطف وجفاف: بعد انتهاء الفترة، شطف الحمام بالماء الدافئ، استخدم منشفة جافة لتجفيف السطوح.

خطوات تنظيف المرحاض بإستخدام الزيت

اختلطي المكونات: في البداية، قومي بمزج جميع المكونات معًا، أي زيت القلي المستعمل، وملعقتين من البيكنج صودا، ونصف كوب من الخل. استخدمي وعاءً للحصول على مزيج متجانس. وضع المزيج في زجاجة الرش: بعد أن يكون المزيج جاهزًا، اسكبيه بحذر داخل زجاجة الرش الفارغة. ترك الزجاجة لمدة نصف ساعة: اتركي الزجاجة جانبًا لمدة نصف ساعة على الأقل، مما يسمح للمكونات بالاندماج بشكل جيد لتعزيز فعالية عملية التنظيف. رج الزجاجة قبل الاستخدام: قبل كل استخدام، قومي برج الزجاجة جيدًا لضمان توزيع المزيج بشكل متساوٍ. رش الحمام والمرحاض: رشي الخليط على أرضية الحمام والمرحاض بشكل متساوٍ باستخدام زجاجة الرش. استخدام فرشاة التواليت: استخدمي فرشاة التواليت لتنظيف أرضية الحمام والمرحاض بتحريك دائري للكشط. شطف وجفاف: بعد الكشط، شطفي الأرضية والمرحاض بالماء الجاري ثم استخدمي منشفة لتجفيف الأرضيات. استمتعي بالنتائج: بعد تجربة هذه الوصفة، ستلاحظين لمعان الحمام والروائح المنعشة بفضل المكونات القوية المتحدة.

مع هذه الخطوات، يمكنك الاستمتاع بحمام نظيف ولامع بشكل طبيعي باستخدام هذا الخليط المنزلي الفعّال.