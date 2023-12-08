وصفه جهنميه للتخلص من الشعر الابيض فى مرحلة الشباب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الطبيعي أن يتغير لون الشعر مع التقدم في السن. لكن قد يظهر الشعر الأبيض في أي مرحلة عمرية، حتى في سن المراهقة أو في العشرينات من العمر وهو ما يعرف بالشيب المبكر

اسباب الشيب المبكر

يوجد العديد من الأسباب التي يمكن أن تسبب ظهور الشيب في وقت مبكر، وتتضمن:

الجينات

فإذا لاحظ الشخص نمو الشعر الأبيض في سن مبكرة، فمن المحتمل أن يكون أحد والديه أو أجداده تعرض إلى حالة الشيب المبكر أيضاً.

التوتر

يتعرض الجميع للتوتر بين الحين والآخر، فمن الممكن أن يؤثر هذا التوتر على الشعر، حيث تشير العديد من الدراسات إلى ارتباط التوتر بالتأثير على بصيلات الشعر والخلايا الصبغية فيها. فإذا لوحظ تزايد نمو الشعر الأبيض يوماً بعد يوم، فقد يكون التوتر هو السبب.

نقص فيتامين ب 12 في الجسم

قد يشير ظهور الشعر الأبيض في سن مبكر إلى نقص فيتامين ب 12 في الجسم، حيث يلعب هذا الفيتامين دوراً مهماً في الجسم، فهو يعطي الجسم الطاقة، بالإضافة إلى ضمان النمو السليم للشعر باللون الصحي، فالجسم يحتاج إلى فيتامين ب 12 ليحافظ على وجود خلايا دم حمراء سليمة تحمل الأكسجين إلى خلايا الجسم، بما فيها الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر.

الأمراض التي تصيب جهاز المناعة

قد تسبب الأمراض التي تصيب جهاز المناعة الشيب المبكر، ويحدث هذا عندما يبدأ جهاز المناعة بمهاجمة خلاياها.

التدخين

هناك أيضاً علاقة بين الشيب المبكر والتدخين، حيث تصل تأثيرات التدخين على المدى البعيد لتصل الشعر، بالإضافة إلى أن المواد السامة الموجودة في السجائر يمكن أن تدمر أجزاء من الجسم منها بصيلات الشعر ما يؤدي إلى الشيب المبكر.

اضطراب الغدة الدرقية

قد تؤدي التغيرات الهرمونية الناجمة عن مشاكل الغدة مثل فرط نشاط أو قصور الغدة الدرقية إلى الشيب المبكر.

طرق طبيعيه للتخلص من الشعر الأبيض :-

هناك بعض الخلطات الطبيعية التي يتم استخدامها للتخلص من الشيب المبكر، منها:

زيت جوز الهند:

استعمال زيت جوز الهند كل ليلة يساعد على مكافحة الشيب.

أوراق الكاري:

تحتوي أوراق الكاري على مواد تساعد على منع الشيب المبكر من الظهور.

عصير البصل:

يساعد عصير البصل على التقليل من تساقط الشعر، بالإضافة إلى منع ظهور الشيب المبكر.

الحناء:

تعمل الحناء على تقوية الشعر كما تعمل على جعل الشعر أكثر قتامة. ويتم استخدامها عن طريق وضعها على الشعر وتركها لمدة 3 ساعات، ثم غسل الشعر بالشامبو.

الميرمية وإكليل الجبل:

تعمل هذه الأعشاب على تغميق لون الشعر بشكل طبيعي. حيث يتم غلي نصف كوب من الميرمية المجففة وكمية مماثلة من إكليل الجبل المجفف، ويتم تصفية المحلول عندما يبرد. ومن ثم يتم استخدامه لشطف الشعر بعد غسل الشعر بالشامبو.

يجب تكرار هذه العلاجات بشكل منتظم حيث لا تعطي نتائج فورية، وبالتالي يجب الاستمرار لرؤية النتائج الملحوظة.