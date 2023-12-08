خلطه سحريه لتطويل الشعر بمكونات طبيعيه ومش هتكلفك كتير

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تبحث العديد من السيدات عن أي من مستحضرات العناية بالشعر، لتطويل وإعادة إنبات الشعر من جديد، لكن في ظل موجة ارتفاع الأسعار، سجلت بعض المنتجات أسعارًا عالية، لذلك بدأت معظم السيدات في البحث عن خلطات طبيعية وغير مكلفة للعناية بالشعر.

نستعرض لكى سيدتى أفضل وأبسط الخلطات لإعادة إنبات الشعر، بمكونات طبيعية، وفي متناول اليد.

السر كله يكمن فى عشب الروزمارى :-

وصفة بخاخ الروزماري لإنبات الشعر:

روز ماري مجفف أو أخضر.

نعناع أخضر.

لتر من الماء.

ويتم وضع الماء في وعاء نظيف على النار، ثم وضع أوراق الروزماري والنعناع، وتركهم على النار 7 دقائق أو حتي تمام الغليان

يتم رفع الوعاء من على النار ووضعه جنبًا ليلة كاملة، ثم تصفيه السائل، ووضعه في بخاخ نظيف ووضعه في الثلاجة، وتستمر مدة صلاحية الخليط أسبوعا في الثلاجة

يتم إخراجه يوميًا ورش قطرات على فروة الرأس، ثم تدليكه جيدًا، ويمكن تكرار العملية مرتين يوميًا

بعد ذلك يمكن ملاحظة الفرق في فرغات الرأس بعد شهر من تكرار البخاخ.