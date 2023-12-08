كنز في بيتك هيشقلب حياتك … الرسيفر القديم كنز ثمين لا يقدر بثمن هيغير حياتك 180 درجة … ابحث عنه فوراً هتبقى غني في لحظة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد أجهزة كثيرة قديمة لا نعرف قيمتها ولا كيفية استخدامها بشكل صحيح، ومن بين هذه الأجهزة جهاز صغير لا يمكنك الاستغناء عنه وهو الريسيفر، حيث يعتبر من الأجهزة الأساسية في المنزل وذلك لأن شاشة التلفاز تعتمد على وجوده إعتماد كامل، والكثير منا لا يعلم ما بداخل هذا الجهاز الصغير فهو يحتوي على مكونات داخلية يمكن استخدامها في أغراض آخرى سوف نتعرف عليها معكم من خلال مقالنا اليوم.

ما هي القطع الثمينة الموجودة في الرسيفر القديم جهاز الرسيفر يحتوي على قطع داخلية يمكن الاستفادة منها في أغراض أخرى تعمل على تحسين الأداء في جهاز آخر ومن هذه الاستخدامات الآتي: يوجد داخل الريسيفر قطعة صغيرة الترانزستور تعمل على تعديل مقدار الكهرباء الداخلة إليها وإخراجها بالقدر المستطاع.

لذلك يمكنك استخدامها في شحن الموبايل او جهاز صاعق الناموس أو أي جهاز يحتاج لشحنة كهربائية منخفضة.

أو يستخدم في تعزيز أداء بعض الأجهزة. كيفية استخراج كنز من الرسيفر لاستخراج القطع الداخلية سليمة دون تلف عليك باتباع الآتي: يجب أولا فصل أي تيار كهربي متصل بالريسيفر.

يتم استخدام مفك مناسب لفك جميع المسامير المتحكمة في تجميع الأجزاء ببعضها.

عندما يتم فتح الرسيفر نجد عدد من القطع الكثيرة، ثم نذهب إلى القطعة المتعلقة بالكهرباء.

ومن ثم نقوم بفك جميع المسامير التي تقوم بتثبيت القطعة.

وفي الأخير يتم استخدامها في أي غرض تحتاجه.