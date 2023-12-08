بيتك هيبقي جنة.. إزرعي النعناع في بلكونتك بهذه الطريقة ولن تحتاجي لشرائه من السوق بعد اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - النعناع من النباتات الأكثر انتشارا حيث أنه يستخدم في كثير من الأغراض ويتواجد بكثرة في معظم المطابخ خاصة في مصر، كما يتم استخدامه في بعض الأكلات وأيضا يستخدم في الوصفات المختلفة، كما يستخدم كمشروب عشبي، ويتم زراعته في شرفات المنازل نظرا لسهولة زراعته ورائحته العطرة، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نتعرف معكم على طريقة زراعة النعناع في بلكونة المنزل.

طريقة زراعة النعناع من خلال الخطوات التالية نتعرف معكم على طريقة زراعة النعناع وهي كالتالي: يتم قطع عود من نبات النعناع.

نحضر وعاء من الفخار ونضع به التربة ثم نضيف إليها كمية مناسبة من الماء إلى أن تصبح التربة رطبة.

بعد ذلك نضع النعناع داخل الترية.

ثم نضع الفحار في مكان مشمس إلى حد ما ويفضل المطبخ.

اسقي النعناع يوميا مع البعد عن المكان الجاف.

يمكنك أيضا وضع النعناع في مكان معرض لاشعة الشمس مع ضرورة سقيه بشكل مستمر.

وعند ملاحظة أن تكون السيقان أطةل من الأوراق فهذا يعتبر أفضل وقت لقطف أوراق النعناع. فوائد النعناع النعناع يحتوي على فوائد كثيرة وتتمثل هذه الفوائد في النقاط التالية: يحتوي النعناع على كثير من المغذيات، كما يحتوي على قدر كبير من العناصر الغذائية ذات قيمة عالية.

يعتبر النعناع من أهم المصادر الجيدة لفيتامين أ، حيث أنه فيتامين قابل للذوبان في الدهون.

ومفيد جدا لصحة العين والوقاية من الاصابة بالعمى الليلي.

كما يعد النعناع مصدر قوي لمضادات الأكسدة،حيث أنه يساعد في حماية الجسم من الإجهاد التأكسدي.

يساهم النعناع في تحسين وعلاج متلازمة القولون العصبي، مثل آلام البطن والغازات والانتفاخ وغيرهم من مشاكل الجهاز الهضمي.

كما يساعد النعناع في علاج عسر الهضم.