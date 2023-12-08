عندك هدوم بيضه وفيها بقع صفرا ومش عارفه تطلعيها " تعالى اٌقولك طريقة إزالة البقع الصفراء من الملابس "

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أهم ما تبحث عنه ربات المنازل في الوقت الحالي،هو كيفية ازالة البقع الصفراء من الملابس حيث أن البقع الصفراء في الملابس تجعل الملابس تظهر بشكل غير جيد، ولذلك تحرص ربات البيوت على البحث عن طرق تنظيف الملابس المختلفة من البقع الصفراء والتي تعتبر من أكبر العقبات التي توجد في أي ملابس بيضاء أو ملونة لذلك وفرنا لكم مجموعة مختلفة من الطرق الفعالة للتخلص من كافة البقع الصفراء من جميع أنواع الملابس سواء كانت بيضاء أو ملونة مع الحفاظ عليها .

نصائح لإزالة البقع الصفراء من الملابس البيضاء

إن كنت في حاجة للتخلص من البقع الصفراء التي توجد في الملابس عليك الحرص على اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التي سوف تخلصك من هذه البقع وهي:

الحرص على اختيار مسحوق ملابس مناسب للغسالة

الابتعاد عن إضافة كميات كبيرة من الكلور حتى تحافظين على نسيج الملابس فقط كمية مناسبة من الكلور.

يمكنك نقع الملابس البيضاء في وعاء ونضيف لتر ماء ساخن مع 4 ملاعق كبيرة من الملح ومن ث يتم دعك الملابس بالخليط.

يمكنك اللجوء للأكسجين والماء فيغسيل الملابس البيضاء للتخلص من البقع الصفراء من الملابس.

كما يمكنك عمل خليط من الماء الدافئ مع أربعة ملاعق من الصودا من أجل التخلص من البقع الصفراء من ملابسك البيضاء.

إضافة عصير الليمون لماء الغسيل له مفعول سحري للتخلص من البقع الموجودة بالملابس.

طرق إزالة البقع الصفراء من الملابس :-

يمكنك أن تقومى بالتخلص منها بطرق مختلفة منها :-