شاب سعودي كان يتالم كل ليلة أثناء النوم.. وعندما وضع كاميرا مراقبة في غرفة نومه أكتشف السر الصادم الذي اصابه بالجنون

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في واقعة غريبة ومثيرة حدثت خلال الأسابيع الماضية في منطقة النزهة، حيث اكتشف مذيع خيانة زوجته من خلال الكاميرات السرية التي ثبتها في غرفة النوم. كان المذيع يعاني من العديد من حالات السرقة واختفاء الأموال التي يضعها في الدولاب، ولم يكن يعرف من السارق. قرر المذيع تركيب كاميرات مراقبة في غرفة النوم وإخفائها في أماكن سرية لكشف اللص.

كانت المفاجأة كبيرة عندما شاهد المذيع التسجيلات التي قامت الكاميرات بتسجيلها. كان يتوقع أن يكتشف اللص الذي يسرق أمواله بشكل مستمر، ولكنه اكتشف خيانة زوجته بدلاً من ذلك. سجلت الكاميرات علاقة غير شرعية بين زوجته وشخص آخر.

رد فعل قوي من الزوج تجاه زوجته

بعد مشاهدة التسجيلات، قام المذيع على الفور بالتوجه إلى قسم شرطة النزهة وتقديم بلاغ ضد زوجته. تم تحرير محضر رقم 9688 وتم تقديم أسطوانة تحتوي على تسجيلات الكاميرا كدليل. أمرت النيابة بطلب ضبط وإحضار الزوجة للتحقيق معها وطلبت إرفاق الأسطوانة بالأوراق.