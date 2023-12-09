مكون فعال لإزالة بقع الكلور من الملابس الملونة نهائياً مهما كان حجم البقع هتختفي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتناول هذه المقالة طرقا فعّالة للتخلص من بقع الكلور على الملابس حيث تعد هذه البقع من الأمور المزعجة التي قد تجعل الشخص يتردد في ارتداء الملابس مرة أخرى يتناول المقال أهمية التعامل مع هذه البقع ويقدم خطوات بسيطة وفعالة لاستعادة نضارة الملابس المتأثرة بالكلور، الذي يعد أمرا أساسيا في تنظيف وتطهير الملابس البيضاء.

خلطة ازالة الكلور من الملابس

رغم وضوح بقع الكلور على الملابس، إلا أن التخلص منها ليس أمرا صعبا يمكن استخدام إحدى الطرق التالية:

ثيوسلفات الصوديوم:< >اخلطي ملعقة كبيرة من ثيوسلفات الصوديوم مع كوب من الماء البارد. ضعي المحلول على بقعة الكلور واتركيها لمدة نصف ساعة. اشطفي الملابس بالماء الفاتر، ثم اغسليها بالماء ومسحوق الغسيل.مزيل ألوان الملابس: يمكن استخدامه لإزالة اللون من التيشيرت بأكمله للحصول على قطعة جديدة. الخل الأبيض: رشي الخل على بقعة الكلور واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اغسليها جيدًا بالماء الفاتر. ألوان الأكريليك: استخدمي ألوان الأكريليك لتلوين بقعة الكلور بنفس لون التيشيرت. التزيين بالأشكال والتطريز: استخدمي أشكالًا أو قطعًا مزينة لتغطية بقعة الكلور وتزييني الملابس.

تلك الوسائل تمثل حلا فعالا للتخلص من بقع الكلور واستعادة نضارة الملابس.

نصائح قبل استخدام الكلور على الملابس

لاحظي أن تضيفي الماء إلى الكلور قبل استخدامه لتجنب حدوث ثقوب في الملابس قبل تطبيق مبيض الكلور، قومي بإجراء اختبار في جزء غير ظاهر من الملابس، مثل الجيب الداخلي، للتحقق من عدم تغيير اللون يفضل أيضا اختبار ملابس صغيرة قبل الاستخدام لتجنب أي تأثير غير مرغوب يمكن أن يترك الكلور لونًا على القماش، خاصة إذا كانت الملابس مصنوعة من النايلون أو البوليستر.