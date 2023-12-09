طريقة سحرية.. طريقة ذكية مش هاتبطلى تعمليها بالبامية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البامية تُعد واحدة من الخضراوات المحبوبة لدى الكثير من الأشخاص، حيث تحتوي على العديد من الفوائد الغذائية والعناصر الغذائية المفيدة تُستخدم في إعداد وصفات متنوعة، وفي هذا المقال، سنقدم لكِ وصفة غير تقليدية لتحضير البامية باستخدام الخلاط تابعي الخطوات أدناه لتحضير هذه الوصفة

البامية في الخلاط

البامية المطحونة أو أكلة الويكا تعد واحدة من الأطباق التراثية المميزة في المطبخ المصري لتحضير هذا الطبق، يجب طحن البامية بشكل جيد في الخلاط مع استخدام نوع من المرقة، سواء كانت مرقة لحم أو مرقة دجاج هذا الأمر يساعد في إضافة نكهة فريدة للبامية وتحسين القيمة الغذائية وإليك المكونات وخطوات تحضير وصفة البامية المطحونة:

مكونات الويكا

في وصفة البامية أو الويكا، تحتاجين إلى المكونات التالية:

نصف كيلوغرام من البامية الخضراء.

ثلاثة أكواب من المرقة.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الكزبرة.

ملعقتين من الثوم المفروم.

بصلة مفرومة ناعماً.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

تلك هي المكونات التي ستمنح وصفتك الفريدة من نوعها للبامية المطحونة طعماً لذيذاً وغنياً بالنكهات.

طريقة تحضير وصفة البامية في الخلاط

لتحضير البامية المطحونة، يمكن اتباع الخطوات التالية: