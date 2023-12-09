" انتبه قبل فوات الأوان " .. ظهور هذه العلامات على تطبيق الواتساب يدل على أنه يتم التجسس عليك .. أسرار كلها هتتكشف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نعيش حاليا في عصر متقدم بشكل لا يمكن تخيله حيث أن الأجهزة الحديثة والتي يتم استعمالها في مختلف الأغراض حاليا تختصر الكثير من الأمور التي كانت من قبل تحتاج لوقت طويل وجهد أكبر ومن ضمن تلك الأجهزة الهاتف المحمول لكن كما لهذا الجهاز منافع من الضروري أن نكون على دراية بكل الأمور التي تتصل به كي نتجنب الأضرار والتي تتركز بشكل كبير في بعض التطبيقات التي يتم استهدافها من قبل قراصنة الانترنت أو الهاكرز اللذين يردخلون إلى حساباتك الشخصية ويتطلعون على كافة المعلومات وهو أمر لابد من أن تتنبه له كي لا يحدث معك

– تطبيق واتساب يعد هذا التطبيق من أكثر التطبيقات التي يتم استعمالها من أجل الدردشة والتواصل بين المستخدمين وذلك لسهولة استعماله وعلى الرغم من كونه يتم العمل على تحديثه بشكل دائم إلا أن ذلك لا يمنع من اختراقه لذا يتم التذكير بشكل دائم بضرورة الانتباه للتطبيق والتغيرات التي تحدث به – علامات اختراق واتساب هناك بعض الإشارات التي تدل على أن التطبيق مخترق والتي من بينها

أن يكون هناك بطء نوعا ما في عملية ارسال واستقبال الرسائل بالحساب وهي دلالة على أن هناك شخص أخر يستعمل هذا الحساب في نفس الوقت

وجود رسائل وحالات واتس لا تعرف عنها شيئا

سرعة نفاد باقة الانترنت وشحن البطارية علامة في غاية الأهمية