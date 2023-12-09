"لو اتمسكت فيها حبس فوراً".. الحكومة تحذر المواطنين من تواجد هذه "الأجهزة الكهربائية" في المنزل.. خلي بالك قبل فوات الأوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة بمصر عن تحذيرات شديدة اللهجة للمواطنين من اقتناء بعض أجهزة تقوية الشبكات في المنزل مما قد يعرض صاحبها للمسآلة القانونية والعقوبات الصارمة التي تصل للحبس، حيث يواجه الكثيرين صعوبة في ضعف شبكة الإنترنت مما يدفعهم للبحث عن أفضل الطرق للحصول على شبكة قوية تعمل بكفاءة أكبر لتلقي المكالمات والرسائل بكل سهولة، لذا نوضح لكم تلك الأجهزة الكهربائية التي حذرت منها الحكومة وكيفية تقليل استخدام الكهرباء بشكل فعال.

احذر اقتناء بعض الأجهزة الكهربائية الممنوع تداولها

أشارت المؤسسة القابضة للكهرباء بمصر إلى تجنب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية نتيجة لاستهلاكها كميات كبيرة من الكهرباء مما يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء لتصل إلى أكثر من 600 جنيه، وفي حالة وجود عداد كهرباء قابل للشحن، سيعمل ذلك على استنفاذ قيمة الشحن سريعاً في العداد، ومن ضمن تلك الأجهزة غسالات الأطباق والموقد الكهربائي الميكرويف، لذا وجب علينا استخدامها بحرص شديد من أجل تقليل استهلاك الكهرباء وعدم حدوث أزمات في الكهرباء.

تصريحات شركة الاتصالات

قامت شركة الاتصالات بتحذير جميع المواطنين من شراء نوع معين من الأجهزة الكهربائية الحديثة وهي أجهزة تقوية الشبكات التي تعرض صاحبها للغرامة المالية الكبيرة التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري عند القيام بشرائه أو الإتجار فيه وذلك طبقاً لما ينص عليه قانون العمل الجديد من قانون العقوبات المادة رقم 44.