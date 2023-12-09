"وصفة خطيرة هتخلي شعرك طويل وناعم زي الهنود".. ضعي "زيت الزيتون مع الحناء" على الشعر وشوفي النتيجة المذهلة.. لن تستغني عنها بعد اليوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد الشعر هو تاج المرأة وسر جمالها لذا تبحث معظم النساء والفتيات عن أفضل وأحدث الخلطات الطبيعية للتمتع بشعر صحي وناعم ملئ بالحيوية واللمعان، لهذا تعتبر وصفتنا اليوم من زيت الزيتون مع الحناء من أفضل المكونات المفيدة والمغذية للشعر، حيث هناك الكثير من الفوائد عند المزج بين الحناء مع زيت الزيتون مما يعطي الشعر اللمعان البراق والجاذبية التي تحلم بها الكثيرات، والجدير بالذكر أن الحناء هي أحد أنواع النباتات المستخدمة في صبغ الشعر بصورة طبيعية بدون أي آثار جانبية.

مكونات خلطة الحناء وزيت الزيتون لنعومة الشعر

تساعد تلك الخلطة الجبارة من الحناء وزيت الزيتون على علاج بعض الأمراض الجلدية منها الثعلبة كما يعطي للشعر النعومة والبريق الملحوظ، بالإضافة إلى تجنب ظهور القشرة في فروة الرأس بسبب احتوائها علي العديد من البروتينات التي تكمن في زيت الزيتون عند خلطها مع الحناء، والمكونات عبارة عن التالي: