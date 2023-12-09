هتبقي مليونير..! علامة في النص جنيه هتخليك ملك.. قوم دّورلك علي كام واحد.. إليكم التفاصيل

كشف ملامح الورقة النصف جنيه القيمة

أفاد تجار العملات القديمة بأن الطلب على ورقة النصف جنيه ليس متساويًا؛ حيث يبدو أن الاهتمام في هذا الوقت موجه نحو ورقة النصف جنيه، على الرغم من أن الورقة لا تزال قيد التداول في الأسواق المصرية، قد قام بعض التجار بتقدير قيمتها بحوالي 100 ألف جنيه مصري. ومع ذلك، يجب أن تتوافر عدة شروط حتى يمكن بيعها بهذا المبلغ الكبير، وهذه الشروط هي:

1. تصوير الأبو الهول: الورقة، التي تحمل صورة الأبو الهول وتم إصدارها في عام 1911، هي محور الاهتمام.

2. تنوع الأنواع: هناك نوعان من هذه العملة، الأول يحمل صورة الأبو الهول على الجهة اليسرى والآخر يحمل صورته في الوسط. ويُعتبر الثاني أكثر قيمة في سوق العملات القديمة.